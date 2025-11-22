Haberler

Volkan Demirel: Üç Puan Kaybettik Diye Üzüldüm

Güncelleme:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı 3-2 kaybettikleri maç sonrasında yaptığı açıklamada, arka direkte yakaladıkları pozisyonun gol olmasının her şeyi değiştirebileceğini ifade ederek, kaybettikleri üç puan için üzgün olduğunu dile getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İkinci yarıda arka direkte yakaladığımız pozisyon gol olsa tamamen farklı bir şey konuşurduk. Belki bir puandan üzüldük diye düşünüyorsunuz ama ben üç puan kaybettik diye üzülüyorum" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "İstediğimiz gibi geçen bir oyun. İkinci yarıda arka direkte yakaladığımız pozisyon gol olsa tamamen farklı bir şey konuşurduk. Belki bir puandan üzüldük diye düşünüyorsunuz ama ben üç puan kaybettik diye üzülüyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı ki bence İlkay'ın girişi oyun anlamında farklı oldu. Zaten Galatasaray'ın kenar ortalarında pozisyonlara girebildiğini biliyorduk. Bize karşı da girdiler. Buradaki oyun çok belliydi. Bunları zaten hafta içi çalışmıştık, konuşmuştuk. Ama dediğim gibi Galatasaray takımıyla oynuyorsunuz ve yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazımdı. İlk yarıda istediğimizi yaptık, ikinci yarıdaki pozisyonlarını atsak belki başka bir şey konuşurduk ama ben Galatasaray takımını tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

'BURADA BU ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEK BİLE BENİM İÇİN ÇOK MUTLULUK VERİCİ'

Bir puanı kaçırdıkları için mutsuz olduklarını dile getiren Demirel, "Boş toplar sebepsiz toplardır. Bir duran top çalışıyorsanız bunun da karşılığında zaaf olacaktır. İki haftadır duran toptan gol atmaya çalışıyoruz, gol atıyoruz. Arkanın güvenliği de çok önemli. Orada biraz belki faul alabilseydik ya da faul yapabilseydik bu gol olmazdı. Burada bu şekilde mücadele etmek bile benim için çok mutluluk verici. Oyunculara da söyledim. Hepsi çok üzgünler ama bir puanı kaçırdığımız için hakikaten üzgünüz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
