Volkan Demirel Tek hedefimiz depremzede vatandaşlara umut olup, ışık vermek

Acun Ilıcalı Gönlüm berabere bitmesini istiyordu, berabere bitti

Yiğithan HÜYÜK-Hasan BOZBEYBURSA, (DHA)- Hatayspor ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Deprem nedeniyle 11 ilin zor dönemler geçirdiğini belirten Demirel, Gerçekten bizim için önemliydi burada olmak. Aşağı yukarı ben 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatay. Burada mesajım şu aslında biliyorsunuz futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için bir umut olmuştur dedi. Acun Ilıcalı ise, Hatayspor'un hepimiz için anlamı farklıydı. Volkan hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel bir takım yapmış. Çok güzel 2 takımın mücadelesi oldu ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Hull City ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, İhtiyacı olan bir şehiriz, ihtiyacı olan bir bölgeyiz. Sadece Hatay değil burada bizi ağırladığınız için Bursasporlu taraftarlara, bursa stadına, Bursasporlu yönetici abilerime, herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için önemliydi burada olmak. Aşağı yukarı ben 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatay. Burada mesajım şu aslında biliyorsunuz futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için bir umut olmuştur. Herkes kendi hanesini, kendi işyerini, kendi ailesini, yeniden ayağa kaldırır yeniden planlar tek amacımız tek hedefimiz depremzede vatandaşlara umut olup, ışık vermek. Onları ayağa kaldırmak. Yeni hedefim ayakta kalmak. Şimdi şükürler olsun ayağa kalktık. İnşallah Hatay'ı ligde tutabilmek tek hedefim, tek gayem bundan da ötesi Hataylıları mutlu etmek şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI GÖNLÜM BERABERE BİTMESİNİ İSTİYORDU, BERBABERE BİTTİ

İngiliz insanlarının dikkatini ülkemize çekmek istediğini belirten Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Maçın özellikle burada olmasını istedim Bursa'nın benim için anlamı çok büyük, çok güzel maçlar seyrettim, Milli takımı defalarca seyrettim, özel bir şehirdeyim. Çok mutluyum. Son maçımızdı bu takımı ülkemize getirmek istedim. İngiliz insanların dikkatini çekmek istedim. Takıma ülkemizi göstermek istedim. Gururlanıyorum buradaki güzellikleri gördükçe, onlar takdir ettikte, buraya çok güzel bir ön hazırlık için geldik. Bugün ki maç için gönlümde berabere bitsin istiyordum, berabere bitti. Hatayspor'un hepimiz için anlamı farklıydı. Onların da ilk maçıydı. Volkan hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel bir takım yapmış. Çok güzel 2 takımın mücadelesi oldu ifadelerini kullandı.