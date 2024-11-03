Volkan Demirel, Takımının Mücadelesinden Memnun

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın mücadelesinden ve oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımını tebrik ettiğini ifade etti.

Bundan önceki teknik direktör İsmet Taşdemir'e de teşekkür eden Demirel, "Çünkü gerçekten inanılmaz bir söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı bugün mücadelemde. 11 kişi de, 10 kişi de aynı şekilde mücadele etti. Bazen Ege'nin sakatlığı ve kramp girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı şekilde mücadele ettiler." dedi.

"Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü"

İkinci yarıdaki kırmızı kartın dengelerini bozduğunu belirten Demirel, şöyle konuştu:

"Kırmızı kartın ardından ona göre değişiklikler yaptık. Orada yaptığımız değişiklikler de bize hemen cevap verdi. Oyuna giren çıkan herkesi tebrik ediyorum. Asıl bir tebrik de Ege'ye. Çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Benim içim galibiyetten daha önemlisi bugün Ege'nin iyi oynamasıydı. Çok mücadele etmek istedikleri için aşırı konsantreden dolayı bu kramplar girebiliyor. Ben takımımın mücadelesinden, oyunundan memnunum. O yüzden kendilerine de teşekkür ederim."