Volkan Demirel: Plan tutmadı, mağlup olduk

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri maçın ardından kurdukları planın tutmadığını ve mağlup olduklarını söyledi. Demirel, Fenerbahçe'nin analizlerinde önde baskılarla pozisyon bulduğunu gördüklerini ve buna karşı 5'li savunma ile kapatacaklarını düşündüklerini ancak planlarının sahaya yansımadığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, kurdukları planın tutmadığını ve mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, ilk yarıda olumsuz bir oyun oynadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'yi izlediklerini ve onlara göre bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Demirel, "Bu sistemi ben seçtim. Bizler hocalar olarak rakibe göre sistem ya da plan yapıyoruz. Bu tutunca iyi, tutmayınca kötü hoca oluyoruz. Fenerbahçe'nin analizlerinde ilk yarılardaki önde baskılarından sonra stoper bek arası koşularla pozisyon bulduğunu gördük. O yüzden 5'li savunmayla kapatacağımızı düşündük ama düşündüğünüz her zaman sahaya yansımıyor." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya 3 değişiklikle başladıklarını ve oyunu dengelemeye çalıştıklarını aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ve Galatasaray ligin üzerinde kadrolar kurdular. Makas açılıyor yavaş yavaş. Büyük ihtimal ikisi arasında şampiyonluk yarışı izleyeceğiz. Bizler de elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Kazanmak için çıktık, plan yaptık ama tutmadı ve neticesinde yenildik. Bana göre ben hatalıyım, 8 haftalık sistem vardı bunu değiştirdim. Sistemler bazen tutuyor bazen tutmuyor. Benim planım ilk 30 dakika o baskıyı kaldırmak adına daha çok uzun toplarla ve daha az temaslarla 2. ve 3. bölgeye topu taşımaktı. 50 bin kişinin önünde bunları yapmak kolay değil."

Fenerbahçe'nin 9 maçlık galibiyet serisinin kolay olmadığını dile getiren ve seri için sarı-lacivertlileri tebrik eden Demirel, Livakovic'in performansına ilişkin ise "İkinci yarının başında çıkardığı top bizim hızımızı kesti. İyi kaleci olduğunu zaten biliyorum. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'daki insanları mutlu etmek için elinde geleni yaptığını ve daha fazla insana dokunmak istediğini dile getiren Demirel, Hatay'a dönme ve stadın yapımına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Mevcut şartlarda Hatay'a dönmek mümkün değil. Bu ay sonunda Mersin'e taşınma durumumuz söz konusu. Önce Mersin'e gidip maçlarımızı kendi evimizde gibi oynamamız gerekiyor. Hatay'da stattan önce şehrin ve evlerin toparlanması lazım. Bize fark etmez her yerde oynarız. Yeter ki o insanlar eski hayatlarına dönsünler."