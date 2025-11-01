Haberler

Volkan Demirel: 'Oyuncularımın Karakterinden Memnunum'

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 kaybeden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, takımının gösterdiği mücadele ve karakterden memnun olduğunu belirtti. İlk 15 dakikayı iyi oynadıklarını söyleyen Demirel, fiziksel sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, ellerinden geldiği kadar mücadele ettiklerini belirterek, hem oyundan hem de oyuncularının gösterdiği karakterden memnun olduğunu söyledi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15 dakikayı daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği olduğunu dile getirdi.

Takım olarak pozisyonları genellikle kenar ortalarından bulduklarını aktaran Demirel, "Bugün takımım duran toplarda taç atışı olarak konuşuyorum gayet iyi durumdaydılar. Mücadele ettiler. Belki yakaladığımız pozisyonları atabilseydik sonradan puanlar veya puanlar alabilirdik." dedi.

Göztepe'nin ligin en temaslı oynayan takımı olduğunu bildiren Demirel, takımının mücadele ettiğini ve sadece ufak detayları inceleyerek önümüzdeki maçlarda daha iyi olacaklarını kaydetti.

Takımına güvendiğini söyleyen Demirel, şöyle konuştu:

"Fiziksel biraz sıkıntımız oldu. Bu ilk günden beri konuşuyorum. Bugünkü oyunda ilk 20 dakikadan sonra biraz fiziksel olarak düştük. Ama sonrasında ikinci yarıya başlarken tekrardan direnç ortaya çıkınca pozisyonlar bulmaya başladık. Çünkü Göztepe'nin de 60-65'den dakikada itibaren düşeceğini biliyorduk. Göztepe, iyi mücadele eden, organizasyonu olan bir takım. Biz de elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Tabii ki puan ya da puanlar alsak başka bir şey olurdu ama ben hem oyundan hem de oyuncularımın gösterdiği karakterden memnunum."

Volkan Demirel, önümüzdeki haftalarda daha farklı bir Gençlerbirliği izleteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
