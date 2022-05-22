Volkan Demirel: 'Oyun olarak zengin bir maçtı'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçıyla ilgili, "Oyun olarak zengin bir maçtı. Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Aslında oyun organizasyonu olarak ve farklı formasyonlara geçtiği iki takımın mücadelesi oldu. İlk yarıda 2-3 tane net pozisyonlarımız var. Onları atabilsek skor farklı olabilirdi. Kırılma anlarımız vardı. 25 ve 30. dakikalar arası Alanyaspor oyuna hükmetti. Sonra golü yedik. 2. yarıya iyi başladık. Yine yakaladığımız pozisyonlar vardı" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 6. bitirmekti ama olmadı"

Sezonun son maçında kazanmak istediklerini ancak olmadığını ifade eden genç teknik adam, "Sezonun en net gol pozisyonlarına girdiğimiz maç oldu. Alanyaspor adına güzel maç, bizim adımıza üzücü maç oldu. Güzel sonlandıramadık, oyun olarak zengin bir maçtı. Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Hedefimiz 6. bitirmekti ama olmadı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor