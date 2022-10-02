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Volkan Demirel: "Kazandığımız için mutluyuz"

Spor Haberleri

Volkan Demirel: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel, "Bugün tek amacımız kazanmaktı.

Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel, "Bugün tek amacımız kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Demirel, "Kazanmamız gereken bir maçtı 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmayı bildik. Maçı 3'e bölebiliriz. İlk yarıdan itibaren 10 kişilik oyundu. Ama bunları hiç konuşmak istemiyorum. Bugün tek amacımız kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Volkan Demirel Sivasspor Hatayspor Spor Haberler

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