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Volkan Demirel'in yeni durağı Hatayspor

Spor Haberleri

Volkan Demirel'in yeni durağı Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi başlangıç yapamayan ve Teknik Direktör Serkan Balta ile yollarını ayıran Hatayspor'da takımın başına Volkan Demirel getirildi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi başlangıç yapamayan ve Teknik Direktör Serkan Balta ile yollarını ayıran Hatayspor'da takımın başına Volkan Demirel getirildi. Demirel, Fatih Karagümrük ile 21 maça çıkmış ve 1.67 puan ortalaması yakalamıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a 4-0 kaybeden Hatayspor'da, Teknik Direktör Serkan Özbalta görevinden ayrıldı. Özbalta yönetiminde Akdeniz ekibi, ligde çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik sonucu aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Hatayspor yönetimi, Serkan Özbalta'nın ardından teknik direktörlük koltuğunu Volkan Demirel'e emanet etti.

Teknik adamlık kariyerine Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz sezonun 13. haftasında başlayan Demirel, Süper Lig'de 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti ve sezonu 57 puanla 8. sırada bitirdi. Maç başı 1.67 puan ortalaması yakalayan Volkan Demirel ile Karagümrük'ün yolları da yeni sezon öncesi ayrılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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