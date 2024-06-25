Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetti
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ali Hacı Demirel, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Volkan Demirel ise hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Akyarlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ali Hacı Demirel, rahatsızlanması üzerine ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Demirel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen ve büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel'in, yetkililerden bilgi aldığı gözlendi.