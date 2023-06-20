Volkan Demirel: İlk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesinin ilk hedefi olduğunu söyledi. Demirel, Trendyol ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve geleceğiyle ilgili hayalleri ve hedefleri olduğunu belirtti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi." dedi.

Volkan Demirel, Hatayspor Kulübü ile Trendyol arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor'un ligden çekildiğini hatırlatan Volkan Demirel, şunları söyledi:

"Çok zor bir süreç geçirdik. Bu süreçte Hatay halkı ve Atakaş Hatayspor için elimden gelen çalışmayı yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim çünkü Hatay halkının, Hatayspor'un ve bölgenin buna ihtiyacı var. Bu süreçte bize destek verdikleri için Trendyol'a çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir anlaşma oldu. Birçok detayı var. En güzellerinden biri maç günü bölgedeki insanlara yemek dağıtımı yapılacak. Şu an gerçekleştirdiğimiz bir transfer yok ama görüşmelerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sponsorlukla beraber çalışmaların daha hızlanacağı bir sürece gireceğiz. Tek amacım, tek dileğim, kafamdaki tek düşünce Hatayspor'u bir anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki insanlara Hatayspor ile umut vererek, mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak."

Volkan Demirel, 29 Haziran'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirerek, "Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına da çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek veriyorlar. Elimizde 15-16 futbolcu var. Birçok oyuncuyla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Görüşmelerim devam ediyor. Son 3 ayda, çok oyuncu izledim, çok oyuncuyla görüşmeye gittim. Çünkü yönetici ağabeylerimiz kendi kayıpları, işleriyle uğraşırken onlara yük vermek istemedim. Her şeyi kendim yapmaya çalıştım. Neticesinde bir yere gelmeye başladık. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmanın planını yapıyoruz. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa, onu yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.