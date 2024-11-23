Üye Girişi
Haberler

Volkan Demirel: 'Herkes inandı ve iyi mücadele etti'

Volkan Demirel: 'Herkes inandı ve iyi mücadele etti'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray ile oynadıkları maçı değerlendirdi. Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Demirel, hakem kararlarına eleştirilerde bulundu ve long term hedeflerin ligde kalmak ve Bodrumspor'u yukarılara taşımak olduğunu ifade etti.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçına ilişkin, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti." dedi.

Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Demirel, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti. Golün geldiği dakikalarda çok gömüldük. Eksik kaldıktan sonra yoğun baskıya maruz kaldık ve gol yedik. Ondan sonrasında yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonlar bulduk." diye konuştu.

Hakemleri verdiği kararlar nedeniyle eleştiren Demirel, müsabakanın 11-11 devam etmesi durumunda skorun böyle olmayacağını savundu.

Devre arasına kadar puan toplamak istediklerini kaydeden Demirel, "Hedefimizde ligde kalmak var ama ben buraya düşmek kalmak için gelmedim. Buraya uzun vadede bir proje için geldim. Bana inandılar ve bunun karşılığını her geçen gün vermeye çalışıyorum. Bizden önce 3 senelik bir yapı vardı. Bunun tamamını yıkmadan üstüne koya koya bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene inşallah ligde kalıp sonrasında da Bodrumspor'u yukarılara çıkarmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi izleyicileri ayaklandırdı

Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024 24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.