Volkan Demirel: Hatayspor'un aldığı 1 puana sevinmedik

- Volkan Demirel: "Bizler hep kazanmak isteyen hocalarız"

ANKARA - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Mutlu musun hocam derseniz bir puana mutlu değilim. Emre'ye de sorsanız o da mutlu değildir. Çünkü bizler hep kazanmak isteyen hocalarız. Bugün birer puanla ayrıldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor, deplasmanda MKE Ankaragücü golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, müsabaka sırasında 4.1 şiddetinde Hatay'da yaşanan deprem ve maçın ikinci yarısında sakatlanan MKE Ankaragücü oyuncusu Alper Uludağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Maça ilk yarısında Ankaragücü, ikinci yarısında Hatayspor'un oyunuyla geçtiğini aktaran Demirel, "Mutlu musun hocam derseniz bir puana mutlu değilim. Emre'ye de sorsanız o da mutlu değildir. Çünkü bizler hep kazanmak isteyen hocalarız. Bugün birer puanla ayrıldık. İlk yarı Ankaragücü maçı da bitirebilirdi. Biz şanslıydık, ikinci yarıda bizim oyunumuz yapmış olduğumuz değişikliklerle daha üstün taraf bizdik ama atamadık. Birer puanla ayrıldık. Söyleyecek de fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz düşünüyorum"

Son dönemde Türk futbolunda yaşanan olaylara ilişkin Demirel, "Türk futboluna zarar veriyor. Bizim hep beraber Türk futbolunun daha iyi nereye götürebiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Önce bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ben kendi adıma her zaman bizim de yanlışlarımız var, bizim de hatalarımız var ama her zaman Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz bunu düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum. İşte oyuncu yetiştirebiliyorsak benim için puan almaktan daha önemli. O yüzden de bu yolda da ilerlemeye devam edeceğim" dedi.

"Taraftarı olan camiaları seven bir hocayım"

Statların taraftarla güzel olduğunu dile getiren Demirel, "Ankaragücü, Bursaspor, Eskişehirspor taraftarını çok seven, yani taraftarı olan camiaları seven bir hocayım. Bugün onlar olsa belki maç daha farklı olabilirdi. Dediğim gibi biz saha kenarında seyircili veya seyircisiz çok büyük keyif alıyoruz ama seyirci her zaman olmalı. Stadyumları doldurmamız lazım. Bakıyorsunuz stadyumlarımız 25 bin kişilik ama şehir statlarına gelen kişi bin-iki bin kişi. Bunları düzeltmemiz lazım, insanları maçlara çekmemiz lazım. Dediğim gibi Türk futbolu adına üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz de en başta olan şahıslarız. Bence hem ben hem Emre hem de Nuri. Çünkü yeni bir nesil geliyor. Bu nesillerin öncülüğünde bu Türkiye futbolu ilerleyecek. Biz de elimizden geldiği kadar Türk futbolunu temsil etmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.