Volkan Demirel: Hatayspor Herkesin İkinci Takımı Olacak

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yeni sezonda Hatayspor'un herkesin ikinci takımı olacağını ve misafirperverlik göreceğini belirtti. Ayrıca, Hatayspor'u tekrar ayağa kaldırmak adına teknik direktörlüğü bırakmayı düşünmediğini ifade etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bundan sonra gittiğimiz her statta Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır. Herkes bize misafirperverlik yapacaktır. Ben buna inanıyorum" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dileyen Volkan Demirel, "Biz de Hatay olarak Türk futboluna yakışır şeklide mücadele edeceğiz. Geçen sezon talihsiz bir olay yaşadık. Kayıplarımız oldu. Bizim de oradaki insanlara umut olmamız gerekiyor. Umut olmak adına da Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Hatayspor'un teknik direktörlüğünü bırakmayı düşünmediğini kaydeden Demirel, "Orayı bırakmanın benim kendi kişiliğime doğru olmadığını düşündüm. Elimden geldiğince şu an buradayım, Hatayspor'dayım. Bundan sonra hayatımın her kesiminde Hatayspor, futbol anlamında hep üste olacaktır. Orada çok insan tanıdım. Hem onları anımsatmak adına hem de Hatayspor'u tekrardan ayağa kaldırmak adına burada kalmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.