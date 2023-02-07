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Volkan Demirel'den yardım çağrısı: "Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum"

Spor Haberleri

Volkan Demirel'den yardım çağrısı: 'Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açarak gözyaşları içerisinde Antakya'ya yardım gönderilmesini istedi. Volkan Demirel canlı yayında, "Lütfen yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Sadece Hatay Antakya değil, çevre iller de aynı şekilde. Lütfen, rica ediyorum. Burada insanlar çok kötü. Allah rızası için" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Volkan Demirel Kahramanmaraş Hatayspor Spor Haberler

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