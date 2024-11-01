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Volkan Demirel Bodrum FK'da İlk İdmanına Çıktı

Volkan Demirel Bodrum FK'da İlk İdmanına Çıktı
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Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, futbolcularıyla ilk antrenmanına çıktı. Alanyaspor ile yapılacak maça odaklanan Demirel, oyuncularının enerjisinden etkilendiğini ve Bodrum'a ait olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bodrum FK'da Volkan Demirel ilk idmanına çıktı

Fırat AKAY / BODRUM, - SÜPER Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nde takımın 2'nci Lig'de yer aldığı dönemden beri 3 yıldır görevi sürdüren İsmet Taşdemir'le yolların ayrılmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Volkan Demirel, futbolcularıyla ilk antrenmanına çıktı. Ligde pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Volkan Demirel, "Hep beraber yensek de yenilsek de maç biliyorsunuz 3 net skoru olan bir oyun. Bir tane skor olacak ama yenersek çok mutlu olacağız. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen maçımıza gelsin ve bizi desteklesin" dedi.

Oyuncularla iki toplantı yaptığını ve toplantıda taktiksel oyun anlayışını anlattığını söyleyen Volkan Demirel, "Takımlarla alakalı ve rakibimiz Alanyaspor ile alakalı fikirlerimiz var. Şu an daha çok kendi takımımla ilgili ne yapabiliriz, neyi daha iyi sahaya yansıtabiliriz, bu kadar kısa zamanda neyi anlatabiliriz onun planlarını yapıyorum. Kendi istediklerimiz olacak ama Alanya'nın oyununa karşı da bir oyunumuz olacak. Maça kısa bir zaman kalmasına rağmen, kazanmak adına elimizden geleni anlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Demirel, "Futbolcu arkadaşlarımın gayretini biliyordum, saha dışından çok enerjisi olan bir takım olduğunu biliyordum. İçlerine girdiğimde enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Çok aile ortamı var. Buraya aidiyet duygusu hissediyorum. Mutluluğu da yaşadım, üzüntüyü de yaşadım. 20-25 senelik buraya giden gelen bir misafir gibiyim ama şu an buraya gelmiş, artık buranın çocuğu olarak o aidiyeti hissederek yaşayacak bir hocayım, antrenörüm, arkadaşları ve futboldan gelmiş bir ağabeyleriyim. Hep beraber belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BODRUMLULARA DAVET

Bodrumlu futbolseverleri pazar günü maçlarına davet eden Volkan Demirel, "Fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Geldiğimden beri iki toplantı yaptım. 1'incisi tamamen tanışma odaklıydı ama 2'nci toplantıda taktiksel olarak ne yapmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Bu tarz şeyler bir anda geçecek şeyler değil. Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz. O zaman çünkü farklı boşluklar, farklı yanlışlarda bulabiliyorsunuz. Biz yıkmadan, dökmeden olabilenin üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız. Zamanla beraber bu eki yukarıya çıkaracağız. Temeli atılmış bir takım var, biz bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacağız. Ben daha önce statta oynanan maç atmosferini gördüm. Stat içerisinde odaları gördüğümde atmosferin daha da büyük olduğunu gördüm. Tüm Bodrumlu futbolseverleri sahaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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