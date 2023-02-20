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Volkan Demirel: "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun"

Spor Haberleri

Volkan Demirel: 'Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugün yaşanan deprem sonrası, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" paylaşımında bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugün yaşanan deprem sonrası, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" paylaşımında bulundu.

Hatay'da Defne merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8'lik şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem anında Hatay'da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade etti. Demirel açıklamasında, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" sözlerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Volkan Demirel Hatayspor Deprem Hatay Spor Haberler

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