Haberler

Ağrı Kadın FK'ya Barbaros'tan maddi destek
Güncelleme:
TFF Kadınlar 2. Ligi'nde 4-1'lik galibiyetle 2. sıraya yükselen Ağrı Kadın Futbol Kulübü'ne, iş insanı Volkan Barbaros maddi destek sağladı. Barbaros, maç öncesi takıma destek olacağını belirtmişti ve sözünü tutarak ilk maddi desteğini iletti.

TFF Kadınlar 2. Ligi 7. hafta karşılaşmasında Ağrı Kadın Futbol Kulübü'nün aldığı galibiyet sonrası İş İnsanı Volkan Barbaros sözünü tutarak kulübe madddi destekte bulundu.

Ağrı Şehir Stasyumunda oynanan ve Ağrı ekibinin Kahramanmaraş Anadolu Spor Kulübü'nü 4-1 yendiği maç sonrası kızlar büyük sevinç yaşadı. 1. Lige çıkma umutlarını sürdüren Ağrı ekibi bu sonuçla 2. Sıraya yükselmiş oldu.

Maç öncesi kulüp yetkililerini arayarak kızlardan bu maçı kazanmalarını isteyen Ankara'da yaşayan Ağrı'nın sevilen iş insanı Volkan Barbaros, takıma maddi destekte bulunacağını açıklamıştı. Maç sonrası kızları tebrik eden Barbaros sözünü tutarak ilk maddi desteğini kulübün resmi hesabına iletmiş oldu.

Maddi imkansızlıklarla mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Kulübü teknik heyeti ve futbolcuları bu destekten dolayı oldukça mutlu olurken, maç sonrası çekilen video ile Volkan Barbaros'a teşekkür ettiler.

Teknik Direktör Önder Tunay, bu desteğin kızlarda büyük bir özgüven sağladığına dikkat çekerek "Büyük zorluklar yaşadık ve yaşıyoruz. Volkan Barbaros'un verdiği destek bizler için çok ama çok anlamlı. Umuyoruz ki bu takım Ağrılı iş insanlarının desteği ile 1. Lige çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ağrılı iş insanı Volkan Barbaros ise Ağrı'nın kızlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak "Buz kızlar hepimizin kızlar. Büyük zorluklarla büyük işler başarıyorlar. Onların ne zorluklar yaşadığını uzaktanda olsak hissederek destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da bu desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
