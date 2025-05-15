Voleybolun Unutulmazları Derneği, Genç Nesillere Voleybol Sevgisi Aşılıyor

Eski milli voleybolculardan oluşan Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD) üyeleri, genç nesillere voleybol sevgisini aşılamak amacıyla okullarda eğitim veriyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile 2012-2016'de federasyonda başkanlık yapan Özkan Mutlugil'in de üyesi olduğu derneğin üyeleri, Türkiye'nin farklı illerinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle buluşuyor.

Bülent Selçuk, Esra Temelli, Rus asıllı Azeri milli voleybolcu Inessa Korkmaz gibi isimlerin de aralarında bulunduğu derneğin üyeleri, tecrübelerini yeni nesille paylaşarak Türk voleybolunun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

VUD Başkanı Gülnur Özfer Görgün, Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda Bodrum Voleybol Spor Kulübü Başkanı Taner An'ın organizasyonunda düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978-2004 yılları arasında profesyonel olarak voleybol oynadığını söyledi.

Derneğin dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kurulduğunu ifade eden Görgün, üniversite ve orta öğretim kurumlarında konferanslar düzenleyerek tecrübelerini öğrencilere aktardıklarını dile getirdi.

Konferansların tamamen gönüllülük esasına göre yapıldığını belirten Görgün, "Voleybolun Unutulmazları Derneğini oluşturan herkes eski voleybolcu. Konferanslarda voleybolun yaşamımıza kattıklarını anlatıyoruz. Hem ailelerle hem de sporcularla bir araya geliyoruz ve voleybol oynuyoruz." dedi.

Eski TVF Başkanı Özkan Mutlugil ise voleybol kültürünü ve voleyboldaki başarıyı yeni nesillere aktarabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

VUD olarak okulları gezdiklerini kaydeden Mutlugil, "Öğrencilere çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Benden önceki dönemde, benim dönemimde ve bu dönemde çalışan federasyon başkanlarımız, Türk voleybolunun gelişimi için bir çok proje yaptı. Voleybolun başarısı da ortada. Bunu yeni nesillere aktarmak için sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye'yi dolaşıyoruz." diye konuştu.

Mutlugil, derneğin geçen yıl kurulduğuna dikkati çekerek, üye sayısının hızla arttığını söyledi.

"Çocuklara voleybolu sevdirip aşılayabilirsek ne mutlu bize"

Dernek üyelerinden Bülent Selçuk ise voleybola 1956'da başladığını, 30 yıl oynadıktan sonra antrenörlük, idarecilik, kulüp başkanlığı görevlerinde bulunduğunu, Ziraat Bankası Spor Kulübünün de kurucu üyelerinden olduğunu ifade etti.

Voleybolcu olmanın gururunu yaşadığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Türk voleybolunun ehil ellerde ağırlıklı olarak yerli antrenörlerle çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Asla yabancıya karşı değilim. Şu anda voleybolda ortaya mükemmel bir gençlik çıktı. Çocuklara küçük yaşlarda voleybolu sevdirip aşılayabilirsek ne mutlu bize. Ben bundan çok umutluyum. Bir nesil geliyor. Bu neslin şimdiki nesli geçeceğine son derece eminim. Bu kızlarda da, erkeklerde de böyle olacaktır."