Haberler

Voleybolda Yeni Hafta Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk ve dördüncü hafta karşılaşmalarının programı belirlendi. Ligdeki maçlar, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 4'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (Cengiz Göllü)

17.00 İstanbul Gençlikspor-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

19.30 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Spor Toto ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor arasındaki maç, Spor Toto'nun Balkan Kupası'na katılması nedeniyle ertelendi.

Vodafone Sultanlar Ligi

26 Ekim Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Göztepe (Aksaray)

14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Hasan Doğan)

17.00 Aras Spor-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor (Cengiz Göllü)

18.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (Vakıfbank)

20.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Masada 3 olasılık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.