Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı başlıyor
Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor. İlk servis yarın Ankara'da oynanacak Karayolları-VakıfBank karşılaşmasında atılacak. Sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları ise 6-7 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk servisi, yarın Ankara'da oynanacak Karayolları-VakıfBank karşılaşmasında atılacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları ise 6-7 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. haftanın programları şöyle:
Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Karayolları-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
6 Ocak Cumartesi:
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (İstanbul Eczacıbaşı)
7 Ocak Pazar:
13.00 Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Aydın Mimar Sinan)
16.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor (Antalya Süleyman Evcilmen)
Efeler Ligi
6 Ocak Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)
16.00 Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
7 Ocak Pazar:
16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)