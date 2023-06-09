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Voleybolda Veteranlar Şampiyonası İzmir'de başladı

Voleybolda Veteranlar Şampiyonası İzmir'de başladı

Spor Haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Şampiyonası, ilk gün karşılaşmalarıyla İzmir'de başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Şampiyonası, ilk gün karşılaşmalarıyla İzmir'de başladı.

Fuar İzmir'deki Veteranlar Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde üçer yaş kategorisinde 34 takım mücadele ediyor.

İlk gün 28 müsabakanın oynandığı organizasyon, 11 Haziran Pazar günkü final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir Spor Haberler

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