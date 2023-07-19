Voleybolda Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oldu

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın grupları belirlendi.