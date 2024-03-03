Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde Haftanın Sonuçları
Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son haftasında oynanan maçların sonuçları açıklandı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin de 22. haftası sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Çukurova Belediyespor-Beşiktaş Ayos: 3-2
Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-1
Karayolları-Galatasaray Daikin: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-1
Türk Hava Yolları-PTT: 3-2
Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe Opet-VakıfBank: 3-1
Efeler Ligi
Ziraat Bankkart-TÜRŞAD: 3-0
Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Arkas Spor-Spor Toto: 3-1
RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3