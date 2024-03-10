Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde Haftanın Sonuçları
Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynanan maçların sonuçları açıklandı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ise 24'üncü haftası sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları: 2-3
Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin: 0-3
Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor: 3-0
Karayolları-Nilüfer Belediyespor: 1-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT: 3-0
Beşiktaş Ayos-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-1
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor: 1-3
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3
RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD: 3-2
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto: 0-3
Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor: 3-0
Arkas Spor-Develi Belediyespor: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3