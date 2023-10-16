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Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 2. haftası yarın başlıyor

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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları şu şekilde olacak: Beşiktaş Ayos-VakıfBank, Karayolları-PTT, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Beşiktaş Ayos-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

17.00 Karayolları-PTT (Ankara Başkent)

18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Eczacıbaşı)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor (Mimar Sinan)

18 Ekim Çarşamba:

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

24 Ekim Salı:

17.00 Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Spor

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