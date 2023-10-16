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Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 2. haftası yarın başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları şu şekilde olacak: Beşiktaş Ayos-VakıfBank, Karayolları-PTT, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor.