Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 9. hafta tamamlandı
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Karayolları-Beşiktaş Ayos: 1-3, Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor: 3-0, Çukurova Belediyespor-PTT: 1-3, Türk Hava Yolları-VakıfBank: 1-3, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-1, Bugün: Kuzeyboru-Galatasaray Daikin: 3-0, Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
21 Kasım Salı:
Karayolları- Beşiktaş Ayos: 1-3
Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor: 3-0
Çukurova Belediyespor-PTT: 1-3
Türk Hava Yolları-VakıfBank: 1-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-1
Bugün:
Kuzeyboru-Galatasaray Daikin: 3-0
Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0