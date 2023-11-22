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Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 9. hafta tamamlandı

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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Karayolları-Beşiktaş Ayos: 1-3, Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor: 3-0, Çukurova Belediyespor-PTT: 1-3, Türk Hava Yolları-VakıfBank: 1-3, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-1, Bugün: Kuzeyboru-Galatasaray Daikin: 3-0, Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

21 Kasım Salı:

Karayolları- Beşiktaş Ayos: 1-3

Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor: 3-0

Çukurova Belediyespor-PTT: 1-3

Türk Hava Yolları-VakıfBank: 1-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-1

Bugün:

Kuzeyboru-Galatasaray Daikin: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Beşiktaş Vodafone Spor Haberler

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