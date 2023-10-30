Haberler

Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak. Ligde 5. haftanın maç programı şöyle: 14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, 14.00 PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, 15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, 17.30 Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, 18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, 19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos, 19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 PTT- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (TVF Başkent)

15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

17.30 Çukurova Belediyespor- Sarıyer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Muratpaşa Vodafone Sarıyer Spor Haberler

title