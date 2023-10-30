Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak. Ligde 5. haftanın maç programı şöyle: 14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, 14.00 PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, 15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, 17.30 Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, 18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, 19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos, 19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 PTT- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (TVF Başkent)
15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)
17.30 Çukurova Belediyespor- Sarıyer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)