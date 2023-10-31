Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları tamamlandı
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları sona erdi. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde...
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
VakıfBank-Nilüfer Belediyespor: 3-1
PTT- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 0-3
Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin: 3-1
Çukurova Belediyespor- Sarıyer Belediyespor: 2-3
Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru: 3-0
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0
Kaynak: AA / Spor