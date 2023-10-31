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Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları tamamlandı

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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları sona erdi. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde...

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

VakıfBank-Nilüfer Belediyespor: 3-1

PTT- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 0-3

Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin: 3-1

Çukurova Belediyespor- Sarıyer Belediyespor: 2-3

Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru: 3-0

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0

Kaynak: AA / Spor

Muratpaşa Vodafone Sigorta Sarıyer Spor Haberler

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