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Voleybolda Pro Beach Tour Etabı başladı

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı.

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Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan da sporcular katılıyor.

17 erkek ve 12 kadın takımı mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, organizasyonun kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek, bu yıl içerisinde ulusal ve uluslararası etkinliklerin yapılacağını kaydetti.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de Pro Beach Tour Mersin Etabı'nın uluslararası katılıma açık Türkiye serisi etabı olduğunu ifade etti.

Turnuva, yarın yapılacak final maçlarının ardından sona erecek.

AA / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kızkalesi Türkiye Mersin Spor Haberler

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