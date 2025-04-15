Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal sözler
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında damat ile kaynanaya canlı yayında gözaltı
Lise bahçesinde korkunç cinayet! Katil zanlısı her şeyi planlamış

Lise bahçesinde korkunç cinayet

Voleybolda Play-Off Finali ve 3-4 Etabı Maç Programı Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabı maçlarının programını duyurdu. Final, Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında yapılacakken, play-off 3-4 etabında Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Maçlar 17 Nisan'da başlayacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabı maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2024-25 sezonunun şampiyonu ve 3'üncüsünü belirleyecek seriler, 17 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki final sersinde 3 galibiyet elde eden takım, şampiyon olacak.

Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin'in karşılaşacağı play-off 3-4 etabında ise 2 galibiyete ulaşan taraf, sezonu 3'üncü tamamlayacak.

İki serinin maç programı şöyle:

Play-off finali

17 Nisan Perşembe:

19.00 VakıfBank- Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

20 Nisan 2025 Pazar:

20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Play-off 3-4 etabı

17 Nisan 2025 Perşembe:

16.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)

20 Nisan 2025 Pazar:

15.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı (Gerekirse):

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.