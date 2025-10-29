Voleybolda Liglere İslami Dayanışma Oyunları Nedeniyle Ara

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'ne 6. İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle ara verileceğini açıkladı.

TVF'nin açıklamasında "Kadın ve erkek voleybol milli takımlarımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Bu kapsamda, Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi karşılaşmalarına 16 Kasım'a kadar ara verilecektir. Milli takımlarımıza organizasyonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.