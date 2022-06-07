Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor Voleybolda Kadın Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları için hazırlıklarına devam ediyor. Voleybolda Kadın Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları için hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için kamp çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor. Bu kapsamında Yunanistan Kadın Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaşan milli takım, mücadeleden galip ayrıldı. Milliler, yarın saat 17.00'de Yunanistan ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir İzmir Spor Haberler

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