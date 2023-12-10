Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Sir Sicoma Perugia şampiyon oldu
İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Finalde Brezilya temsilcisi Itambe Minas'ı 3-0 yenerek birinci olan Perugia, organizasyonu zirvede tamamladı. Halkbank ise dördüncü oldu.
Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyonluğa ulaştı.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Sir Sicoma Perugia ile Brezilya temsilcisi Itambe Minas karşılaştı. Rakibini 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen İtalya ekibi, organizasyonu birinci sırada tamamladı.
Halkbank'ın dördüncü olduğu turnuvada üçüncü Japonya ekibi Suntory Sunbirds, ikinci ise Itambe Minas oldu.