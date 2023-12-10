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Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Sir Sicoma Perugia şampiyon oldu

10 Aralık 2023 20:51 Son Güncelleme: 20:52 Abone Ol

İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Finalde Brezilya temsilcisi Itambe Minas'ı 3-0 yenerek birinci olan Perugia, organizasyonu zirvede tamamladı. Halkbank ise dördüncü oldu.