Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto galibiyetle başladı
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Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ve B Grubu'nda Spor Toto takımları, ikinci gün maçlarını galibiyetle tamamladı. Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup ederken, Spor Toto ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Yarın oynanacak karşılaşmalarla mücadele tamamlanacak.
Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ve B Grubu'nda Spor Toto takımları, ikinci gün maçlarını galibiyetle tamamladı.
İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan A Grubu karşılaşmasında, Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 25-22, 25-21 ve 25-19 skorlarla 3-0 mağlup etti.
B Grubu'nda ise Spor Toto, aynı salonda oynanan karşılaşmada Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 25-18, 25-16, 17-25 ve 25-12 setlerle 3-1 yendi.
İzmir'deki AXA Sigorta Kupa Voley mücadelesi yarın A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor, B Grubu'nda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto arasında oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.