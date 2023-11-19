Voleybolda 8. Hafta Maç Sonuçları
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Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynanan 8. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. İşte alınan sonuçlar...
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
VakıfBank-PTT: 3-0
Karayolları-Çukurova Belediyespor: 2-3
Nilüfer Belediyespor- Fenerbahçe Opet: 1-3
Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru: 2-3
Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Brand Group Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD: 3-0
RAMS Global Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Bigadiç Belediyespor-Halkbank: 0-3
Arkas Spor-Fenerbahçe Parolapara: 0-3
Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-0