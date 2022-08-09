Voleybolda 19 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak

19 Yaş Altı Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak.

Türkiye, A Grubu'nda Romanya, Bulgaristan ve Kosova ile birlikte yer alırken, ilk maçını yarın TSİ 15.00'te Bulgaristan ile yapacak.

Toplam 5 gün sürecek organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasından sonra, grup birincileri ve ikincileri yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar finalde şampiyonluk, mağlup takımlar ise bronz madalya mücadelesi verecek.

Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetimindeki 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın kadrosu; Dilay Özdemir, Selen Naz Kıran, Ege Melisa Bükmen, Tuana Mallı, Eylül Durgun, Fatma İklimya Demir, Beren Yeşilırmak, Pelin Eroktay, Berka Buse Özden, Bengisu Aygün, Bilge Paşa, Hatice Secem Ege, Berre İnce ve Yasemin Narlıoğlu'ndan oluşuyor.

Millilerin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.00 Bulgaristan-Türkiye

11 Ağustos Perşembe:

15.00 Kosova-Türkiye

12 Ağustos Cuma:

17.30 Türkiye-Romanya