Voleybolda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Sporcu Taramaları Yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen sporcu taramalarıyla 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı için oyuncu havuzu belirlendi.

Voleybolda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı sporcu taramaları, Adana ve Mersin'de yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2009-2010 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunun belirlenmesi, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemesi ve 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın oluşturulması adına başlatılan oyuncu taramalarında, sporculara uygulanan performans ölçümlerinin yanı sıra teknik beceriler de gözlemlendi.

Sporcu taramaları, planlanacak illerde devam edecek. Tarama yapılacak olan iller ve tarihleri, Türkiye Voleybol Federasyonunun sitesinden ilan edilecek.