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Voleybolda 14. Hafta Maç Sonuçları

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Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Karayolları-VakıfBank: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları: 3-0

Kuzeyboru-PTT: 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara: 0-3

Ziraat Bankkart-Halkbank: 2-3

Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0

TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 1-3

Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3

Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Kaynak: AA / Spor

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