Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi Voleybolda, kadınlar ve erkekler 1. lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. Voleybolda, kadınlar ve erkekler 1. lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yaptı. Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 22 Ekim-17 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 24 Aralık 2022-12 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak. Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları da 2 Ekim-11 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 18 Aralık 2022-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Liglerde ilk hafta maç programı şu şekilde: Kadınlar 1. Lig A Grubu 22 Ekim Cumartesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi - VakıfBank Edremit Belediyesi - Altınoluk Yeşilyurt Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi - Muratpaşa Belediyesi Karşıyaka - Çanakkale Belediyesi AVR Atletik (Cİ Group Bornova) - Çiftlikköy Belediyesi Göztepe - Sakarya Voleybol Kadınlar 1. Lig B Grubu 22 Ekim Cumartesi: Lima Spor - Bahçelievler Belediyesi OSB Teknik Koleji - Beşiktaş Merinos - Adam Voleybol Karayolları - Mihalıççık Günseven Şalgam Ereğli Belediyesi - Halk Voleybol Tarsus Belediyesi - TED Ankara Kolejliler Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A Grubu 2 Ekim Pazar: Tarım Kredi Gençlik - TED Ankara Kolejliler İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediyesi Bigadiç Belediyesi - Saint Joseph Ürgüp Spor - Milas Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor - Okyanus Koleji Alanya Belediyesi - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu 2 Ekim Pazar: TVF Spor Lisesi - Anadolu Voleybol Yenişehir Belediyesi - Akkuş Belediyesi Solhan Spor - Hatay Erzin Yeşilkent Gümüşsu Gümüşhanespor - Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Niksar Belediyesi - Çorum Belediyesi Gaziantep Gençlik Spor - Develi Belediyesi Spor AA / Musa Samur Türkiye Voleybol Federasyonu Aralık Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi - Haberler

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