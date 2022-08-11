Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi
Voleybolda, kadınlar ve erkekler 1. lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.
Voleybolda, kadınlar ve erkekler 1. lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yaptı.
Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 22 Ekim-17 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 24 Aralık 2022-12 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları da 2 Ekim-11 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 18 Aralık 2022-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Liglerde ilk hafta maç programı şu şekilde:
Kadınlar 1. Lig A Grubu
22 Ekim Cumartesi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - VakıfBank
Edremit Belediyesi - Altınoluk Yeşilyurt
Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi - Muratpaşa Belediyesi
Karşıyaka - Çanakkale Belediyesi
AVR Atletik (Cİ Group Bornova) - Çiftlikköy Belediyesi
Göztepe - Sakarya Voleybol
Kadınlar 1. Lig B Grubu
22 Ekim Cumartesi:
Lima Spor - Bahçelievler Belediyesi
OSB Teknik Koleji - Beşiktaş
Merinos - Adam Voleybol
Karayolları - Mihalıççık
Günseven Şalgam Ereğli Belediyesi - Halk Voleybol
Tarsus Belediyesi - TED Ankara Kolejliler
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A Grubu
2 Ekim Pazar:
Tarım Kredi Gençlik - TED Ankara Kolejliler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Bigadiç Belediyesi - Saint Joseph
Ürgüp Spor - Milas Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor - Okyanus Koleji
Alanya Belediyesi - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu
2 Ekim Pazar:
TVF Spor Lisesi - Anadolu Voleybol
Yenişehir Belediyesi - Akkuş Belediyesi
Solhan Spor - Hatay Erzin Yeşilkent
Gümüşsu Gümüşhanespor - Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler
Niksar Belediyesi - Çorum Belediyesi
Gaziantep Gençlik Spor - Develi Belediyesi