Voleybolcular Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir, depremde vefat etti Spor Haberleri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde voleybolcular Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir, yaşamını yitirdi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde voleybolcular Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir, yaşamını yitirdi. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Sütçü İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir, depremde hayatını kaybetti. Federasyon, bugün Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş'ın depremde vefat etiğini duyurmuştu. Kaynak: AA / Spor Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş voleybol Cihangir Spor Haberler

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