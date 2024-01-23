Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak. Maç programı şu şekildedir: VakıfBank-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Fenerbahçe Opet-Karayolları, PTT-Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 VakıfBank- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
17.00 PTT-Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Adana ASKİ Atatürk)
18.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)