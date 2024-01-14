Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası tamamlandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması dışında tamamlandı. Sonuçlar şöyle: VakıfBank-Beşiktaş AYOS: 3-1, Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1, Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru: 3-1, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin: 0-3, PTT-Karayolları: 3-2
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası sona erdi.
Ligin 15. haftası, takımların Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması dışında tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
VakıfBank-Beşiktaş AYOS: 3-1
Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Nilüfer Belediyespor- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0
Türk Hava Yolları-Kuzeyboru: 3-1
Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin: 0-3
PTT-Karayolları: 3-2