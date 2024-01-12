Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçları yarın başlayacak. Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi ise ileri bir tarihe ertelendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Ligin 15. haftasındaki maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 VakıfBank-Beşiktaş AYOS (VakıfBank Spor Sarayı)
14 Ocak Pazar:
14.00 Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 PTT-Karayolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi, takımların Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.