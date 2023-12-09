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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası sona erdi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçlarda Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti. Diğer maç sonuçları da açıklandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının tarihlerine denk geldiği için iki kulübün anlaşması üzerine 25 Ekim Çarşamba günü oynandı.

Karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 25-20 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle

PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 2-3

Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet: 1-3

Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-0

Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor: 3-2

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş AYOS: 2-3

Kaynak: AA / Spor

Vakıflar Bankası voleybol Vodafone Türkiye Spor Güncel Haberler

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