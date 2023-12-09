Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası sona erdi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçlarda Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti. Diğer maç sonuçları da açıklandı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının tarihlerine denk geldiği için iki kulübün anlaşması üzerine 25 Ekim Çarşamba günü oynandı.
Karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 25-20 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle
PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 2-3
Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet: 1-3
Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-0
Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor: 3-2
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş AYOS: 2-3