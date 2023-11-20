Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta mücadelesi başlıyor
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları yarın 5 maçla başlayacak. Maç programı ve detayları haberimizde.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın 5 maçla başlayacak.
Ligde 9. hafta maç programları şöyle:
Yarın:
15.00 Karayolları- Beşiktaş Ayos (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
17.30 Çukurova Belediyespor-PTT (Adana ASKİ Atatürk)
18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
22 Kasım Çarşamba:
18.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Eczacıbaşı)
Kaynak: AA / Spor