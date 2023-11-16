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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında VakıfBank ile PTT karşılaşacak.