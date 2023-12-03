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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. hafta tamamlandı

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Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. hafta, tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.

Ligin 11. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 0-3

Fenerbahçe Opet-PTT: 3-0

Çukurova Belediyespor-Türk Hava Yolları: 2-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank: 2-3

Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Beşiktaş Ayos-Galatasaray Daikin: 1-3

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray voleybol Vodafone Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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