Voleybol: Haftanın programı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları yarın başlayacak. Karşılaşmalar arasında Bahçelievler Belediyespor-Göztepe, Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank gibi önemli maçlar yer alıyor.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bahçelievler Belediyespor-Göztepe (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-İlbank (Cengiz Göllü)
18.30 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Gain)
19.00 Aras Kargo-Kuzeyboru (TVF Atatürk)
11 Aralık Perşembe:
15.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Zeren Spor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor