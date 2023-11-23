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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta mücadelesi başlıyor

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları yarın başlayacak. Ligdeki maç programı şu şekildedir: VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor, PTT-Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 VakıfBank- Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

25 Kasım Cumartesi:

13.00 Beşiktaş Ayos- Çukurova Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 PTT-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

16.00 Galatasaray Daikin-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

26 Kasım Pazar:

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru (Antalya Süleyman Evcilmen)

Kaynak: AA / Spor

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