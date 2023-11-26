Üye Girişi
Haberler

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru'yu 3-2 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı. Diğer maçların sonuçları da açıklandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında ??????? Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 1-3

Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor: 0-3

PTT-Türk Hava Yolları: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Galatasaray Daikin-Karayolları: 3-1

Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru: 3-2

Kaynak: AA / Spor

Muratpaşa voleybol Vodafone Sigorta Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title